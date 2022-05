Daniel Hartwich fällt für das «Let's Dance»-Finale aus

Das Team rund um die RTL-Show «Let's Dance» muss geschwächt in das Finale am Freitagabend um 20:15 Uhr (auch bei RTL+) einziehen. Wie der Sender mitteilt, fällt der Moderator Daniel Hartwich (43) aus. Er könne «krankheitsbedingt» nicht teilnehmen. An seine Stelle tritt Jan Köppen (39), der neben Co-Moderatorin Victoria Swarovski (28) durch den Abend führen wird.