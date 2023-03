Daniel Kwan und Daniel Scheinert

«Everything Everywhere All at Once»-Duo drehte für «Star Wars»-Serie

Für «Everything Everywhere All at Once» gewannen sie den Regie-Oscar - nun der nächste Schritt in ihrer Karriere. Daniel Kwan und Daniel Scheinert haben für die kommende «Star Wars»-Serie «Skeleton Crow» mindestens eine Episode inszeniert.