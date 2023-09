Daniel Radcliffe findet emotionale Worte zum Tod von Michael Gambon

Trotz seines «immensen Talents» werde ihm aber am meisten in Erinnerung bleiben, wie viel Spass er an seinem Job gehabt habe: «Er war albern, respektlos und urkomisch.» Gambon habe seine Arbeit geliebt, schien sich aber nie darüber definiert zu haben, so Radcliffe weiter. Gemeinsam standen sie in sechs der insgesamt acht «Harry Potter»–Verfilmungen vor der Kamera. Der irisch–britische Schauspieler Gambon übernahm den Dumbledore–Part ab «Harry Potter und der Gefangene von Askaban» im Jahr 2004, nachdem der vorherige Darsteller Richard Harris (1930–2002) verstarb.