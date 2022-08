Im Gegensatz zu Filmbiografien über berühmte Musiker und Bands wie zuletzt «Elvis» über den «King of Rock and Roll» Elvis Presley (1935-1977) oder «Bohemian Rhapsody» über Freddie Mercury (1946-1991) und die Band Queen ist in «Weird: The Al Yankovic Story» jedoch vieles erfunden. «Weird Al» Yankovic erhält also eine augenzwinkernde, nicht komplett ernstgemeinte Filmbiografie. Yankovic hat auch gemeinsam mit Regisseur Eric Appel (42) das Drehbuch verfasst.