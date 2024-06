Daniel Radcliffe: Süsse Liebeserklärung bei den Tony Awards

Seit seinem Broadway–Debüt im Jahr 2008 mit «Equus» trat Radcliffe in Produktionen von «How to Succeed in Business Without Really Trying» , «The Cripple of Inishmaan», «The Lifespan of a Fact» sowie in «Merrily We Roll Along» auf. Mit letzterem Stück feiert er grosse Erfolge: Radcliffe erhielt Anfang des Jahres zwei Broadway Audience Choice Awards für seine Rolle in «Merrily We Roll Along» und gewann die Kategorien «Beliebtester Nebendarsteller in einem Musical» und «Beliebtestes Bühnenpaar».