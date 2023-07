In einem Interview mit «ComicBook» hat Daniel Radcliffe (33) deutlich gemacht, dass er zwar Projekte rund um die «Harry Potter»-Saga grundsätzlich unterstütze. Jedoch sehe er keinen Anlass, bei einer neuen «Harry Potter»-Fernsehserie mitzuwirken. Im Vorfeld hatte Warner Bros. Discovery bestätigt, eine entsprechende Adaption der Bestseller-Romanreihe von J.K. Rowlings (57) in Auftrag gegeben zu haben. Bei dem Projekt soll mit einer völlig neuen Besetzung gearbeitet werden, was theoretisch nicht ausschliesst, den «Original-Harry» in einer anderen Rolle wieder mit ins Spiel zu bringen.