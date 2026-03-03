Daniel Radcliffe wurde vom Kettenraucher zum Fitness-Fanatiker

Seine Zeit als Kinderstar bewertet Radcliffe im Interview rückblickend kritisch. Zwar gelten er und seine «Harry Potter»–Co–Stars Rupert Grint (37) und Emma Watson (35) als Positivbeispiele für eine Karriere ohne öffentliche Abstürze, doch betont er die harte Arbeit an sich selbst. Er führt seine eigene Stabilität vor allem auf seine Freude an der Arbeit, ein fürsorgliches Team am Set und die Unterstützung seiner Eltern zurück. «Sie haben die richtige Balance gefunden», so der 36–Jährige. Für seinen eigenen Sohn wünsche er sich keine Karriere im Rampenlicht.