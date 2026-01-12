Daniel und Patrice Aminati melden sich nach Social-Media-Pause zurück

Auch auf Zweifel an ihrer Perücke ging Patrice Aminati ein und veröffentlichte mehrere Aufnahmen, die kahle Stellen an ihrem Hinterkopf zeigen. «Für alle, die Ähnliches durchmachen: Bitte seid nicht traurig und haltet durch. Haare können wieder wachsen. Das war eine der geringsten Nebenwirkungen.» Weiter verriet sie, dass sie traurig über das Scheitern ihrer Ehe sei. «Was mit Hoffnung auf die ‹Ewigkeit› begann, ist gescheitert. Ich habe so sehr geliebt, dass ich glaubte, die Liebe würde eine Brücke zwischen den Unterschieden schlagen können. Liebe vermag vieles, aber nicht alles.» Ausserdem erklärte sie ihren Rückzug in den vergangenen Wochen: «Posten braucht Zeit, Musse, Fleiss... und Asche auf mein Haupt, oft geniesse ich den Moment, manchmal mache ich einfach gern gar nichts, manchmal geht es mir nicht gut.» Das seien alles schlechte Voraussetzungen für ein gelungenes Posten.