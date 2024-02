Daniela Büchner ist kein Teil mehr von «Goodbye Deutschland!»

Daniela Büchner war auch im Dschungelcamp und im «Promi Big Brother»–Container

Auch die Geburt ihrer Zwillinge, ihre anschliessende Hochzeit, die Eröffnung ihres Cafés Faneteria sowie die Krebserkrankung von Büchner wurden in der Sendung thematisiert und begleitet. 2018 nahm sei mit ihrem Mann in «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» teil, im November des gleichen Jahres verstarb Büchner an Lungenkrebs. 2020 zog Danni Büchner ins Dschungelcamp und 2021 in den «Promi Big Brother»–Container. Parallel dazu war sie auch immer wieder in «Goodbye Deutschland!» zu sehen.