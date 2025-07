Daniela Büchner «möchte weniger Trash-TV machen»

In der Doku–Soap «Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen» lässt Daniela Büchner (47) die Zuschauer hautnah am Leben ihrer Familie teilhaben – mit all seinen Höhen und Tiefen. Ab dem 10. Juli meldet sich die Witwe von Kultauswanderer Jens Büchner (1969–2018) mit neuen Folgen zurück. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die 47–Jährige, worauf sich die Zuschauer freuen dürfen – und was sie sich für ihre eigene Zukunft wünscht.