Daniela Katzenberger bei Florian Silbereisen: Erst Panik, dann Pizza

Und die Katze weiss gar nicht mehr wohin vor lauter Lampenfieber: Sie hat Angst, dass sie auf der Bühne erstarrt, dass das Publikum sie ausbuht, dass sie ausrutscht. Wenige Stunden vor ihrem Auftritt ruft sie deshalb noch einmal ihren Klopftherapeuten an. Per Facetime wird gegen die Nervosität aufs Schlüsselbein gehauen. Hilft jetzt allerdings auch nicht mehr, wie die Katze resigniert feststellt: «Nee, ich hab Panik. [...] Ich bin am Arsch.»