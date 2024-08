Daniela Katzenberger feiert mit Sophia Geburtstag in Disneyland

Bereits am Montag veröffentlichte die Katze, die ab 6. September mit ihrer Doku–Soap bei VOX auf die Fernsehbildschirme zurückkehrt, ein Reel, mit dem sie ihren Followern die Reise ankündigte: «Dieses Jahr feiern wir Sophias 9. Geburtstag ganz besonders. Mega! Einfach mal abtauchen in eine andere Welt. Sind dann mal weg...» Vom Flughafen wechselt das Video direkt ins Disneyland. In Katzenbergers Instagram–Story können ihre Fans derweil eine Tour durch den berühmten Erlebnispark miterleben.