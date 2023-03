Daniela Katzenberger geht es offenbar langsam wieder besser

Was war bei Daniela Katzenberger passiert?

In den vergangenen Tagen hatte die 36-Jährige über eine schwere Erkältung geklagt. Zuletzt hatten sich Fans noch Sorgen gemacht, denn eine Besserung schien nicht in Sicht. In einer mittlerweile nicht mehr abrufbaren Story zeigte die Ehefrau von Sänger Lucas Cordalis (55), dass sie eine Infusion erhalten hatte. Kurz zuvor hatte sie von starken Halsschmerzen berichtet: «Gestern Nacht hat es mich so umgebeamt.» Ihr Husten fühlte sich demnach so an, als würde ihr jemand ein Messer in die Kehle stechen. Die erwünschte Genesung über Nacht blieb dann zunächst wohl aus. «Kann nicht mehr», schrieb Katzenberger zu einem Foto, das offenbar in einem Arztzimmer aufgenommen wurde.