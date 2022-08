Daniela Katzenberger gratuliert Lucas Cordalis zum 55. Geburtstag

Daniela Katzenberger (35) hat ihrem Ehemann Lucas Cordalis in einem Instagram-Post zu dessen Geburtstag gratuliert. Der Sänger wird an diesem Sonntag (7. August) 55 Jahre alt. «Happy Birthday, mein Schatz», schrieb sie zu einem Pärchen-Foto, auf dem die beiden in die Kamera strahlen. Die 35-Jährige fügte zudem eine Reihe von Herzchen-Emojis hinzu. Seit 2016 sind der Musiker und der Dokusoap-Star verheiratet. Tochter Sophia wurde 2015 geboren.