Daniela Katzenbergers (36) Gesundheitszustand hat sich offenbar verschlechtert. Wie der TV-Star in seinen Instagram-Storys zeigt, wird er derzeit mit Infusionen behandelt. Die Katze, die aktuell eigentlich die Sonnenstrahlen auf Mallorca geniessen möchte, kämpft seit einigen Tagen mit einer hartnäckigen Erkältung. Erst am Dienstag (7. März) berichtete sie von ihren starken Halsschmerzen: «Gestern Nacht hat es mich so umgebeamt.» Ihr Husten fühle sich so an, als würde ihr jemand ein Messer in die Kehle stechen. Die erwünschte Genesung über Nacht blieb wohl aus. «Kann nicht mehr», schrieb sie zu einem Foto aus dem Arztzimmer.