Daniela Katzenberger hat panische Angst vor der Armut

Durch die momentane Lage mit stark gestiegenen Energie- und sonstigen Lebenskosten sei diese Urangst nun «doppelt und dreifach» in ihr hochgekommen. Der Grund: Als Kind sei sie «mit dem Gefühl des ständigen Mangels gross geworden. Meine Mutter war mit drei Kindern alleinerziehend, wir lebten in einer Sozialwohnung, hatten oft nicht mal genug Geld für die nächste Stromrechnung. Dann war es in der Bude plötzlich auch mal dunkel.» Tapfer habe ihre Mutter, die ebenfalls in der Öffentlichkeit stehende Iris Klein (55), alles getan, damit die drei Kinder nicht «ihre Sorgen mitbekommen».