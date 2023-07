Kurz vor dem Dreh leidet die Katze wieder unter grosser Aufregung - inklusive Schlaflosigkeit, spontaner Pickelbildung und Blähungen. Tochter Sophia und Mann Lucas geben alles, um Mama die Aufregung zu nehmen. Der Dreh findet schliesslich mit lauter Katzenberger-Utensilien in einem rosa Studio statt. Es gibt ein rosa Bällebad, einen Schminktisch, rosa Popcorn und so weiter. Die Selbstzweifel in Daniela geben alles: «Wenn man ‹nen Esel mit Gold behängt, bleibt es immer noch ›n Esel.» Die ersten Aufnahmen sind ihr auch zuwider - die Hose trägt auf, die Schatten machen Falten... Aber nach einer Auftauphase hat die Katze endlich Spass an dem Dreh und performt in ihrer eigenen rosa Welt, als hätte sie nie etwas anderes gemacht.