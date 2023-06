Das Geheimnis der perfekten Ehe

Mit einem Hangover geht es am nächsten Tag für das Paar zum Aerial Yoga, wobei der Sport in Tüchern hängend praktiziert wird. Katze: «Ich bin ja kein Fan davon, wenn man sich in der Ehe gehen lässt. Man kann sich auch hängen lassen!» Während sie über ihm schwebt, freut sich Lucas über den Körper seiner Frau. Bei der Gelegenheit verrät sie das Geheimnis ihrer Ehe: «Lucas findet mich am geilsten, wenn ich mich am geilsten finde. So einfach ist das, das ist unser Ehegeheimnis.»