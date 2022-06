Für Lucas Cordalis steht zudem ein emotionaler Urlaub mit seiner Familie in Griechenland an. Dort begibt er sich auf eine Reise in die Vergangenheit und zu seinen Wurzeln. Gemeinsam mit seiner griechischen Tante, die er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat, werden viele Erinnerungen an seinen Vater Costa Cordalis (1944-2019) wach. Der Sänger verstarb am 2. Juli 2019 im Alter von 75 Jahren auf Mallorca im Kreise seiner Familie. Sohn Lucas ist seit 2016 mit Daniela Katzenberger verheiratet. Tochter Sophia wurde 2015 geboren.