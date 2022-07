Daniela Katzenberger: Viel los im Showgeschäft

Bei der «Katze» ist aktuell viel los: Erst in der vergangenen Woche lief das Staffelfinale ihrer Doku-Soap «Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca» bei RTLzwei. Grosses Thema war darin ihr Heimweh nach Deutschland, sie würde mit ihrer Familie gerne von Mallorca zurück in die Heimat ziehen. Die Suche nach einer Zweitwohnung in Deutschland lief jedoch nicht gerade rosig. Die Alternative: Katzenberger will selbst zur Bauherrin werden. «Wenn es die perfekte Wohnung nicht gibt, dann baue ich mir die perfekte Wohnung!», erklärte sie Ehemann Lucas Cordalis (54).