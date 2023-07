Daniela Katzenberger: Schöne Erinnerungen und schlimmes Lampenfieber

Im Gästebett kommen noch ganz andere Erinnerungen hoch: «Ein Stock tiefer wurde Sophia gezeugt», verrät die Katze grinsend. Und geht noch etwas ins Detail: «An dem Abend kam ‹Tatort›, aber wir haben lauter geballert.» Auch das Verhältnis von Lucas‹ Mutter Ingrid Cordalis (83) und ihrer Schwiegertochter am Anfang wird thematisiert. Daniela: «Die Ingrid fand mich von Anfang an toll. So wie Fusspilz, Durchfall oder ein Furunkel am Po.» Das Problem war wohl Danielas extremer Handykonsum, wie die Schwiegermutter erklärt. Mittlerweile fällt das Urteil aber ganz anders aus: «Sie ist mir jetzt ›ne liebe Schwiegertochter geworden.»