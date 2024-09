Daniela Katzenberger trennt sich von ihren «Riesen-Möppen»

Schon Anfang 2025 nur noch Körbchengrösse C

Nach gewohnter «Katzen»–Art erläutert sie weiter: «Du wirkst mit so Riesen–Möppen optisch einfach zehn Kilogramm schwerer. Ich finde, ich sehe mittlerweile aus wie eine Comicfigur. Als hätte man zwei Melonen an einen Zahnstocher drangeklebt.» Aus Körbchengrösse E soll Körbchengrösse C werden. Der Plan ist, dass sie sich voraussichtlich bereits im Januar oder Februar unters Messer legt.