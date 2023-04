Prinzessin Mary wird von Unbekanntem belästigt

Kronprinzessin trotz allem volksnah und lässig

Die geplante Fahrradtour war Marys erster offizieller Termin am Freitagmorgen, nachdem sie am Donnerstagabend in Sydney gelandet war. Bei weiteren Terminen geht es für die 51-Jährige und ihre dänische Delegation über den Übergang Australiens zu erneuerbaren Energien. Der Besuch von Prinzessin Mary in Down Under wird jedoch nur kurz sein, da sie am 6. Mai in London an der Krönung von King Charles III. (74) teilnehmen wird.