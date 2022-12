Dank Album «30»: Adele steigert Vermögen um 11,5 Millionen Pfund

Konzerte in Las Vegas

Aus den Kontoauszügen von Adeles Unternehmen Melted Stone Ltd. geht demnach hervor, dass sich das Nettovermögen im Dezember 2021 auf 14.940.260 Pfund (rund 16.887.635 Euro) belief - ein gewaltiger Sprung gegenüber den 3.566.954 Pfund (rund 4.032.334 Euro) im Jahr zuvor. Kein Wunder, «30» war das weltweit meistverkaufte Album des Jahres 2021. Insgesamt 5,5 Millionen Mal wurde die Platte in weniger als zwei Monaten nach ihrer Veröffentlichung verkauft. Das Album erreichte in 24 Ländern die Nummer eins, darunter auch im Vereinigten Königreich, den USA und Deutschland.