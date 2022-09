Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Hollywoodstar Bruce Willis (67) aus gesundheitlichen Gründen seine lange Schauspielkarriere an den Nagel hängen muss. Der Star aus Kultfilmen wie «Stirb langsam» (1988), «Pulp Fiction» (1994) oder «Das fünfte Element» (1997) leidet nämlich unter einer Aphasie, einer Sprachstörung, die die Kommunikationsfähigkeit einer Person beeinträchtigt. Im Dokumentar-Kurzfilm «Tech to the Future» (2022) wurde nun enthüllt, dass Willis als erster Hollywoodstar überhaupt seine digitalen Rechte an die russische Tech-Firma Deepcake verkauft hat. Der Schauspieler kann daher auch in Zukunft noch in Filmen auftreten - wenn auch lediglich als per Deepfake erzeugte digitale Kopie seiner selbst. Das berichtet «Metro».