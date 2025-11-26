Dank Donald Trump: «Rush Hour 4» soll kommen

Im Jahr 2007 erschien mit «Rush Hour 3» der bislang letzte Teil der Buddy–Cop–Filmreihe mit Jackie Chan (71) und Chris Tucker (54) als ungleiche Polizisten. Die Filmtrilogie bot neben viel Humor und jeder Menge Action auch schlecht gealterte Witze über rassistische Stereotypen. Und ganz offenbar finden die «Rush Hour»–Filme auch den Zuspruch von US–Präsident Donald Trump (79). Denn der soll sich jetzt erfolgreich dafür eingesetzt haben, dass auch «Rush Hour 4» Wirklichkeit wird.