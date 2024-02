Dank Freundin Iris: Brad Pitt soll so glücklich wie lange nicht sein

Ines de Ramon soll zu Brad Pitt gezogen sein

Zuvor hatte das US–Portal bereits berichtet, dass das Paar inzwischen in Kalifornien zusammen lebe. Die Schmuckmanagerin sei zu dem zweifachen Oscar–Preisträger gezogen. Dies sei der «natürliche» nächste Schritt in ihrer Beziehung gewesen. «Sie verbrachten so viel Zeit miteinander bei Brad, dass es für Ines einfach Sinn machte, bei ihm einzuziehen», wird ein Insider zitiert. «Brad ist sehr glücklich und verbringt gerne Zeit mit ihr. Es war daher eine Selbstverständlichkeit, zusammenzuziehen.»