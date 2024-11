Dank Neuzugang Carlo Ljubek: Diese «Tatort»-Tradition geht weiter

In der «Tatort»–Saison 25/26 steht für alle Fans der deutschen Krimi–Instanz eine Zeitenwende an: Noch fünf Mal werden Miroslav Nemec (70) und Udo Wachtveitl (66) als Ivo Batic und Franz Leitmayr in München für Recht und Ordnung sorgen. Nach exakt 100 gelösten Fällen in 35 Jahren steht dann die Wachablösung an. Zumindest ein kleiner Trost für die treuen Anhänger des Kultduos: Die Nachfolger werden Nemec und Wachtveitl und eine durch sie eingeführte Tradition in Ehren halten.