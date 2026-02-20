«Dankbar»: Millie Bobby Brown teilt seltenes Bild mit Tochter

Auf die Privatsphäre der Tochter legt das Paar aber sehr viel Wert, weswegen es auch deren Namen bis heute nicht öffentlich gemacht hat. «Für mich ist es wirklich wichtig, sie und ihre Geschichte zu schützen, bis sie alt genug ist, um sie möglicherweise eines Tages selbst zu erzählen», erklärte Brown in einem Interview mit der britischen «Vogue» im November 2025. «Es steht mir nicht zu, sie absichtlich und gegen ihren Willen ins Rampenlicht zu stellen.» Sollte sich die Kleine eines Tages selbst für die Öffentlichkeit entscheiden, würden ihre Eltern das aber unterstützen. Aufziehen wollen Brown und Bongiovi ihre Tochter auf ihrer Farm im US–Bundesstaat Georgia mit Schafen, Ziegen, Kühen, Eseln, Katzen und Hunden.