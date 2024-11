«Danke Dieter!»: Pietro Lombardi meldet sich zu seinem «DSDS»-Aus

Gerüchte um seinen Ersatz

Der Grund, warum er den Namen Bushido (46) so häufig erwähnt: Es wird davon ausgegangen, dass der Rapper in der nächsten Staffel seinen Platz einnehmen wird. Offiziell wurde dies zwar noch nicht bestätigt, Bushido kündigte aber bereits in einem Beitrag von «Punkt 7» vielsagend an: «Ich bin so aufgeregt, am Samstag ist es so weit, ich bin beim grossen ‹DSDS›–Live–Finale mit dabei. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ich freue mich, das wird grandios. Wir haben uns da was Cooles überlegt.» Es wird daher vermutet, dass er im Zuge des Finales als kommender Juror angekündigt werden wird.