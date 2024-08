«Danke für alles»: Reaktionen auf Karriereende von Angelique Kerber

Kollegin Sabine Lisicki (34) erinnert sich zurück an die gemeinsamen Anfänge: «Auf dem Weg zu den U12 EU Team Meisterschaften sassen wir nebeneinander in einer Propellermaschine und fielen in ein grosses Luftloch, sodass wir nicht dachten anzukommen. Den Flug und noch viele weitere Reisen meisterten wir. So manch ein Zweifel wurde überwunden.»