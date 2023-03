Prinz William (40) ist am heutigen Donnerstag nach Polen gereist, um britische und polnische Soldaten zu treffen. Wie die «BBC» berichtet, war der Besuch in Rzeszów nahe der ukrainischen Grenze aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten worden. Mittlerweile ist der britische Thronfolger jedoch wieder abgereist und sicher in der Hauptstadt Warschau eingetroffen. Britischen Soldaten vor Ort erklärte William: «Danke für alles, was ihr hier macht».