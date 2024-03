«Danke für die geile Zeit»: Das Münchner P1 feiert 40. Geburtstag

Auch DJ–Kollegin Giulia Siegel (49) stand in der Nobel–Disco bereits an den Plattentellern. «Die Arbeit in dem Nachtclub machte stets grossen Spass, zum Beispiel als ich am 30. Jubiläum mit DJ Hell und Co. auflegen durfte.» Besonders in Erinnerung bleibt der Reality–TV–Teilnehmerin vor allem ein Abend. «Ich weiss noch genau, als ich mal ganz allein im P1 stand, weil alle meine Freunde ins Parkcafé gegangen sind und ich nicht reingekommen bin. Zum Glück hatte ich die Uhr an, die Michael Käfer mir geschenkt hatte. Auf dem Ziffernblatt liefen zwei Käfer im Kreis und sie war meine sichere Eintrittskarte für das P1.»