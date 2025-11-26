«Dann war sie plötzlich weg»: Richard Branson über Tod seiner Ehefrau

Doch er schreibt auch: «Wir sind am Boden zerstört, dass sie nicht mehr da ist.» Ihre gemeinsamen Kinder Sam (40) und Holly (44) sowie die Enkelkinder hätten sie genau wie er geliebt. «Joan war mein Ein und Alles, der leuchtende Stern, um den sich das Universum unserer Familie immer gedreht hat», ehrt er seine verstorbene Frau in seiner Nachricht. «Dieses Licht ist nicht erloschen, es hat nur eine neue Form angenommen. Es wird uns weiterleiten. Und wir werden sie immer bei uns tragen», ergänzt er.