Danny Boyle: Das hatte er mit «James Bond» vor

James Bond bei seinen Wurzeln in Russland

Demnach hätte der Bond vorwiegend in Russland gespielt und sich mit der Vergangenheit des Geheimagenten auseinandergesetzt. «Seltsamerweise - es wäre jetzt sehr aktuell gewesen - spielte alles in Russland, wo Bond natürlich herkam, aus dem Kalten Krieg. Es spielt im heutigen Russland und geht zurück zu seinen Wurzeln», so Boyle. Die Produzenten hätten dann allerdings das Vertrauen in die Geschichte verloren. «Es war wirklich eine Schande», erinnert sich der Regisseur.