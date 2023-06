Danny DeVito und Ex-Frau sind Grosseltern geworden

Sie möchte «Oma Rhee Rhee» genannt werden

Dass sie nun Grossmutter ist, sei «unglaublich». Die Schauspielerin sagte: «Alle haben gesagt, dass es dein Leben verändern wird, wenn du ein Enkelkind bekommst, und das tut es auch.» Sie empfinde ein tiefes Gefühl der Liebe, wie sie es auch bei der Geburt ihrer drei Kinder gespürt habe. Sie freue sich nun, viel Zeit mit ihrer Enkeltochter verbringen zu können. «Wir wohnen ziemlich nah beieinander. Ich wohne im Osten von LA und sie auch, also ist es eine einfache zehnminütige Fahrt.» Zu sehr einmischen in die Erziehung der Kleinen möchte sie sich aber nicht. Ihr Motto laute: «Sei für sie da, in jeder Situation, in der sie dich brauchen. Aber überfordere sie nicht.» Dafür hat sie schon eine klare Vorstellung, wie ihre Enkeltochter sie nennen soll: «Oma Rhee Rhee» oder einfach nur «Rhee Rhee».