Eröffnungsrede von über zwei Stunden

Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Reinhold Müller legte die Anschuldigungen der drei Frauen in einer über zweistündigen Eröffnungsrede detailliert dar. Das angebliche Opfer mit den Initialen J.B. soll demnach zweimal von Masterson vergewaltigt worden sein. Beim angeblichen zweiten Mal, das nun vor Gericht verhandelt wird, soll er ihr einen Drink serviert haben, von dem sie sich, so Müller, schon nach einem halben Glas «sehr desorientiert» gefühlt habe, übergeben musste und in Ohnmacht gefallen sei.