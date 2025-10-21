Daran ist Adam Drivers «Star Wars»-Film gescheitert

«Ich war schon immer daran interessiert, einen weiteren ‹Star Wars›–Streifen zu drehen», erzählte Driver. Er übernahm in der neuen Trilogie die Rolle des Antagonisten Kylo Ren. Rens richtiger Name war Ben Solo, Sohn von Han Solo und Leia Organa. «Ich habe schon seit 2021 davon gesprochen, einen weiteren Film zu drehen», so der Schauspieler. Kathleen Kennedy (72) hatte ihn demnach kontaktiert. «Ich habe immer gesagt: Mit einem sehr guten Regisseur und einer grossartigen Geschichte wäre ich sofort dabei.» Er habe es geliebt, Kylo Ren zu spielen.