Daran müssen Studierende zum Studienbeginn denken

Wohnungssuche frühzeitig starten

Wichtig ist auf jeden Fall, frühzeitig zu suchen – idealerweise zwei bis drei Monate vor Semesterbeginn, besonders in Städten wie München oder Berlin. Wer trotz langer Suche nur für die ersten Wochen und Monate eine Übergangslösung gefunden hat, kann sich für den Rest des Semesters auf Portalen wie WG–Gesucht, Studenten–WG oder auch im Intranet der Universität umsehen. Gute erste Ansprechpartner sind immer auch die Studierendenwerke vor Ort, die die Zimmer in den Studentenwohnheimen vergeben, die oft deutlich günstiger als WG–Zimmer auf dem freien Markt sind.