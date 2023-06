Daran starb Jo Mersa Marley im Alter von 31 Jahren

Die Gerichtsmedizin teilte mit, dass der Sänger an Asthma, Bronchitis und einer Lungenentzündung litt und zum Zeitpunkt seines Todes seine Asthma-Medikamente nicht eingenommen habe. Ebenfalls wurde in dem Bericht vermerkt, dass er seine Mutter am 25. Dezember davon unterrichtete, dass er sich krank fühle. Die Symptome habe er auf sein Asthma geschoben. Bei der Obduktion seien starke Veränderungen in der Lunge festgestellt worden, ausserdem habe man Verfärbungen vom Rauchen nachweisen können.