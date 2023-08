Darin ist Matthias Schweighöfer «eine totale Niete»

Wird der Schauspieler wieder in Deutschland drehen?

Und wie sieht es mit Schweighöfers Plänen in Deutschland aus? Zuletzt stand er für «Girl You Know It's True», das Biopic über die Band Milli Vanilli, vor der Kamera. «Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her und das war ganz absurd, wieder auf Deutsch zu spielen», sagt Schweighöfer. «Das klingt vielleicht bescheuert, aber es ist wirklich so. Im Englischen braucht man weniger Wörter, im Deutschen brauchst du viel mehr, selbst um die kleinsten Sachen zu erklären.»