Die Musikwelt trauert um Darius Campbell Danesh (1980-2022): Der ehemalige «Pop Idol»-Kandidat ist am 11. August tot in seiner Wohnung in Rochester, Minnesota, aufgefunden worden. Das hat seine Familie laut «The Sun» in einer Erklärung bestätigt. Die Todesursache ist unbekannt. Die Polizei hat demnach weitere Untersuchungen eingeleitet, bislang gab es keine verdächtigen Umstände.