Darja Kassatkina steht in der Weltrangliste im Tennis auf Rang zwölf und ist damit aktuell die beste Spielerin Russlands. Sie kann vier Titel der Women's Tennis Association (WTA) und sieben in der International Tennis Federation (ITF) ihr Eigen nennen. Bei den French Open im Juli 2021 schaffte sie es erstmals in ihrer Karriere bis in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.