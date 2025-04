Dark Denim: Diesen Jeans-Look tragen jetzt alle

So vielseitig wie Denim ist kaum ein anderer Stoff. Die verschiedenen Waschungen lassen alle Style–Möglichkeiten offen. Wer im Frühjahr 2025 mit dem Trend gehen möchte, setzt auf Dark Denim. Denn helle Jeans–Pieces sind aktuell out, dunkelblaue Teile haben stattdessen das Sagen. So lässt sich die angesagte Jeansmode kombinieren.