Trauer um den britischen Musiker Darry Hunt (1950-2022). Der Bassist der Punkband The Pogues (seit 1981) ist am Montagnachmittag mit 72 Jahren in London verstorben. Das gab die Band auf dem offiziellen Twitter-Account bekannt. «Wir sind unbeschreiblich traurig. Unser Darryl ist gestern Nachmittag in London verstorben. Darryl Gatwick Hunt 04/05/1950 - 08/08/2022», heisst es dort. Dazu zitierten die Musiker eine Zeile aus Hunts Song «Love You 'Till The End»: «I know you want to hear me catch my breath. I love you till the end».