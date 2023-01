Darts-Profi Gabriel Clemens: So tickt die WM-Überraschung privat

Eiskalt gegen den «Iceman» trotz Kopfhörer-Eklat

Im Viertelfinale gegen Price machte sich dieser Rückhalt erneut bemerkbar: Der 39-jährige Saarländer agierte extrem ruhig und spielte das Match seines Lebens gegen den ehrgeizigen Waliser. Der Weltranglisten-Erste wurde durch die gewaltige Unterstützung des Publikums für den Deutschen sogar so aus der Fassung gebracht, dass er mitten im Match Kopfhörer und Ohrenstöpsel einsetzte, wohl um seine Konzentration zu verbessern. Das hatte es in diesem Wettbewerb noch nie gegeben und liess die Halle wüten. Doch es half dem «Iceman» nichts. Clemens fegte den haushohen Favoriten mit 5:1 Sätzen aus der Halle und versetzte die grosse deutsche Fangemeinde im Londoner «Ally Pally» in Ekstase.