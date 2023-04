Jamie Foxx stand mit Cameron Diaz vor der Kamera

Foxx stand in Georgia für den kommenden Netflix-Actionfilm «Back in Action» vor der Kamera. Der Streaming-Film von Regisseur Seth Gordon (46) soll das Schauspiel-Comeback des einstigen Superstars Cameron Diaz (50) markieren. Die 50-Jährige war zuletzt im Jahr 2014 in «Annie» auf der grossen Kinoleinwand zu sehen. In der Komödie spielte Diaz ebenfalls an der Seite ihres «Back in Action»-Co-Stars Foxx.