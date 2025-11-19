Darum bleibt Andrew Mountbatten-Windsor rechtlich Herzog von York

Andrew Mountbatten–Windsor (65) bleibt zumindest rein rechtlich Herzog von York. Das ist laut dem britischen «Mirror» der aktuelle Stand, obwohl König Charles (77) seinem jüngeren Bruder Anfang Oktober alle royalen Titel entzogen hat. Doch der Herzogstitel selbst – der Andrew bei seiner Heirat mit Sarah Ferguson (66) im Juli 1986 verliehen wurde – kann nicht ohne ein Parlamentsgesetz wieder aberkannt werden, wie Minister demnach einräumten.