Busta Rhymes ist seit 1990 erfolgreich

Busta Rhymes begann seine Karriere Anfang der 1990er als Teil der Hip-Hop-Gruppe Leaders of the New School. Anschliessend startete er als Solokünstler in der Szene durch. Durch sein Debütalbum «The Coming» aus dem Jahre 1996 wurde er bekannt. Mit Janet Jackson (57) sang er den Erfolgshit «What's It Gonna Be?!». Später arbeitete er auch unter anderem mit Sean Paul (50), Will.i.am (48), Linkin Park oder Mariah Carey (54) zusammen.