Darum darf Prinzessin Kate keine Autogramme geben

Prinzessin Kate (41) muss bei öffentlichen Auftritten einige royale Regeln einhalten. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (40) lehnte es nun beispielsweise höflich ab, ein Autogramm zu geben. Royal-Fans hatten sie laut «People»-Magazin bei einem Überraschungsbesuch der Chelsea Flower Show in London darum gebeten. Die Prinzessin von Wales nahm am Montag mit etwa 100 Kindern aus zehn verschiedenen Grundschulen an einem Kinderpicknick der weltberühmten Gartenschau teil. Einige der Kinder baten Kate offenbar darum, von ihnen gemalte Skizzen zu signieren.